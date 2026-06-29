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Минобрнауки напомнило о квоте для поступления в вуз вдов участников СВО

Вдовы участников СВО могут поступить в вузы по отдельной квоте.

Источник: Комсомольская правда

Вдовы и вдовцы участников СВО с этого учебного года смогут поступать в вузы по отдельной квоте. Об этом напомнили в министерстве науки и высшего образования РФ.

«В соответствии с новым законом, прием этой категории на обучение по отдельной квоте будет проходить по выбору поступающих — или по результатам ЕГЭ, или по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом», — сообщило министерство для РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что право на поступление по отдельной квоте также имеют Герои Российской Федерации, граждане, награжденные тремя орденами Мужества, участники СВО, а также их дети.

Также право на льготу при поступлении на медицинские и фармацевтические направления предоставлено детям врачей и медсестер, которые скончались от коронавируса во время работы.

Отдельная квота составляет не менее 10% от бюджетных мест вуза по каждой специальности.

KP.RU накануне перечислил льготы для детей участников СВО в 2026 году.