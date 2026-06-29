Первенство края по парусному спорту завершилось в акватории затона РЭБ флота в Хабаровске. Соревнования продолжались четыре дня и собрали участников из краевого центра, Комсомольска-на-Амуре и п. Ванино от 8 до 18 лет. Соревнования стали этапом отбора и проверки сил перед межрегиональным турниром «Кубок Семь Футов», который состоится во Владивостоке в середине июля, сообщает пресс-служба СШОР «Дельфин».
«Соревнования проходили в трех классах яхт:»Кадет«, “Луч мини” и “Луч Радиал”. Выступали как начинающие спортсмены не ниже третьего юношеского разряда, так и, победители и призеры Дальневосточных и Всероссийских турниров», — говорится в сообщении.
Яхтсмены Хабаровского края сформировали сборную на межрегиональный турнир. Фото: Предоставлено пресс-службой СШОР «Дельфин».
Яхтсмены Хабаровского края сформировали сборную на межрегиональный турнир. Фото: Предоставлено пресс-службой СШОР «Дельфин».
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В результате упорной борьбы в классе «Кадет» первенствовал хабаровский экипаж — Александр Марьев и Иван Николаев. В классе «Луч Радиал» первой стала — Арина Рахимкулова (п. Ванино), на втором месте воспитанница СШОР «Дельфин» Арина Сербиенко. Среди юношей в этом классе первенствовал Никифор Бочаров из Комсомольска-на-Амуре.
В классе «Луч мини» две верхние ступени пьедестала заняли воспитанницы СШОР «Дельфин». Первой стала Варвара Адамчук, второй — Алисия Кривицкая. И третье место заняла комсомольчанка Вероника Войтик. Среди юношей в этом классе яхт победил Вадим Павлюков (п. Ванино).
Яхтсмены Хабаровского края сформировали сборную на межрегиональный турнир. Фото: Предоставлено пресс-службой СШОР «Дельфин».
Яхтсмены Хабаровского края сформировали сборную на межрегиональный турнир. Фото: Предоставлено пресс-службой СШОР «Дельфин».
Яхтсмены Хабаровского края сформировали сборную на межрегиональный турнир. Фото: Предоставлено пресс-службой СШОР «Дельфин».
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«Повезло с погодой, ветер нам сопутствовал, ребята были довольны. Зачастую в Хабаровском крае не всегда удается гоняться в ветровых условиях. А в этот раз ветер был от 5 до 10 метров. Спортсмены справлялись с нагрузками. Наши лидеры из школы “Дельфин”, заняли первые места в двух классах. Я доволен результатом. Конечно, каждый тренер мечтает, что бы его спортсмены забрали все золото. Но у нас произошла смена поколений и среди юношей в “Луче” первенствовали гости. Есть ошибки, их достаточно много. Однако, уже сейчас начинающие ребята проявили себя, дали бой опытным, навязали им борьбу, составили достойную конкуренцию. Будет работать на улучшение результата. И я думаю, к концу сезона они наверстают, а может, и перегонят нынешних победителей. Есть перспектива, есть куда стремиться», — рассказал старший тренер СШОР «Дельфин» по парусному спорту Александр Гоман.
А на «Кубок Семь Футов» (6+) во Владивосток отправятся победители нынешнего первенства в своих классах. Соревнования пройдут с 7 по 11 июля.