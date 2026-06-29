Яхтсмены Хабаровского края сформировали сборную на межрегиональный турнир

«Повезло с погодой, ветер нам сопутствовал, ребята были довольны. Зачастую в Хабаровском крае не всегда удается гоняться в ветровых условиях. А в этот раз ветер был от 5 до 10 метров. Спортсмены справлялись с нагрузками. Наши лидеры из школы “Дельфин”, заняли первые места в двух классах. Я доволен результатом. Конечно, каждый тренер мечтает, что бы его спортсмены забрали все золото. Но у нас произошла смена поколений и среди юношей в “Луче” первенствовали гости. Есть ошибки, их достаточно много. Однако, уже сейчас начинающие ребята проявили себя, дали бой опытным, навязали им борьбу, составили достойную конкуренцию. Будет работать на улучшение результата. И я думаю, к концу сезона они наверстают, а может, и перегонят нынешних победителей. Есть перспектива, есть куда стремиться», — рассказал старший тренер СШОР «Дельфин» по парусному спорту Александр Гоман.