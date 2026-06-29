Самый выгодный месяц для отпуска: Россиянам назвали точное число рабочих и выходных дней в июле

«Месяц включает 31 календарный день, из которых 23 являются рабочими, а восемь приходятся на традиционные выходные — субботы и воскресенья», — сказала эксперт.
Она уточнила, что в июле нет государственных праздников, поэтому дополнительных дней отдыха не предусмотрено.
Лето 2026 года в целом станет самым продолжительным по числу рабочих дней за последние три года. Всего за три летних месяца россияне отработают 65 дней, а отдохнут 27. Для сравнения: прошлым летом рабочих дней было 63, а выходных — 29.
Самый загруженный месяц — именно июль с его 23 рабочими днями. В июне и августе будет по 21 рабочему дню и 9−10 выходных соответственно.
Ранее Life.ru писал, что с финансовой точки зрения июль 2026-го является одним из выгодных месяцев для отпуска. Принцип следующий: чем больше в месяце рабочих дней, тем выше стоимость одного рабочего дня при неизменном окладе и тем ощутимее «потеря» заработка при отсутствии на работе. Однако отпускные рассчитываются по среднему заработку за предыдущие 12 месяцев, поэтому при большом количестве рабочих дней в месяце отпуск позволяет «захватить» больше выходных, не расходуя на них отпускные дни.