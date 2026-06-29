Самый выгодный месяц для отпуска: Россиянам назвали точное число рабочих и выходных дней в июле

Ранее Life.ru писал, что с финансовой точки зрения июль 2026-го является одним из выгодных месяцев для отпуска. Принцип следующий: чем больше в месяце рабочих дней, тем выше стоимость одного рабочего дня при неизменном окладе и тем ощутимее «потеря» заработка при отсутствии на работе. Однако отпускные рассчитываются по среднему заработку за предыдущие 12 месяцев, поэтому при большом количестве рабочих дней в месяце отпуск позволяет «захватить» больше выходных, не расходуя на них отпускные дни.