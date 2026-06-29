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Пять покушений на убийство: В Лондоне будут судить наехавшего на пешеходов уроженца Сомали

Скотланд-Ярд: Наехавшему на пешеходов уроженцу Сомали предъявили обвинение.

Источник: Комсомольская правда

В Лондоне предъявили обвинение уроженцу Сомали, который наехал на толпу пешеходов на автомобиле. Речь идёт о Тимире Ахмеде Мохамеде, у мужчины есть британский паспорт и он проживает в том же районе, где произошёл инцидент. В обвинении сказано о пяти покушениях на убийство, информирует Скотленд-Ярд.

«34-летнему Тимиру Ахмеду Мохамеду предъявлены обвинения по пяти эпизодам покушения на убийство, а также в опасном вождении, оставлении места ДТП, отказе предоставить образец выдыхаемого воздуха для анализа на алкоголь и умышленном повреждении имущества», — такое заявление распространило правоохранительное ведомство.

Подробности о том, как в Британии автомобиль наехал на толпу людей, читайте здесь на KP.RU.

Похожий инцидент в Великобритании произошел ранее в городе Дерби. Автомобиль врезался в толпу людей. При этом несколько человек получили серьёзные ранения.

Также сообщалось, что машина въехала в группу людей в центре итальянского города Модена, пострадали не менее 10 человек.