Пять покушений на убийство: В Лондоне будут судить наехавшего на пешеходов уроженца Сомали

В Лондоне предъявили обвинение уроженцу Сомали, который наехал на толпу пешеходов на автомобиле. Речь идёт о Тимире Ахмеде Мохамеде, у мужчины есть британский паспорт и он проживает в том же районе, где произошёл инцидент. В обвинении сказано о пяти покушениях на убийство, информирует Скотленд-Ярд.