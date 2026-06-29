Президент Южной Кореи потребовал расследовать провал сборной на ЧМ-2026

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен в воскресенье, 28 июня, поручил министерству культуры, спорта и туризма выяснить, почему сборная не смогла преодолеть групповой этап ЧМ-2026.
— Поскольку участие в чемпионате требует значительных средств из налогов граждан и господдержки, прошу министерство культуры, спорта и туризма разобраться в произошедшем, — написал он в соцсети X.
Политик также призвал провести детальный анализ причин и разработать меры по предотвращению подобных ситуаций в будущем.
Уругвайская федерация футбола (AUF), в свою очередь, отменила командный рейс с ЧМ-2026, игрокам и тренерам придется добираться домой самостоятельно.
Тем временем сборная Кабо-Верде сыграла вничью с командой Саудовской Аравии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу, из-за чего впервые в истории вышла в плей-офф мундиаля.
Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья показал отличную игру в ходе матча группового этапа с Испанией. Он отразил семь ударов и помог команде сыграть вничью с одним из фаворитов турнира.