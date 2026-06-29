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Спасатели вывели 16 человек из горящей многоэтажки в Приморье

Из-за сильного задымления в подъезде жильцам потребовалась помощь.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня ночью во Владивостоке произошел пожар в жилой многоэтажке на улице Амурской. Сотрудники МЧС спасли из задымленного здания 16 человек. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

На втором этаже горели балкон и одна из комнат. Густой черный дым заполнил весь подъезд, отрезав путь соседям сверху. Пожарные приехали через семь минут после вызова. Звенья газодымозащитной службы надели на оказавшихся в ловушке людей специальные устройства и вывели их на свежий воздух. Всего из опасной зоны эвакуировали 16 человек, среди которых оказалось трое детей.

«Комната и балкон выгорели изнутри на площади около 50 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет», — рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Специалисты выясняют точную причину пожара. Также экспертам предстоит оценить материальный ущерб, нанесенный владельцам выгоревшей квартиры.

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