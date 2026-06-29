Талалаев назвал примитивной игру сборной Боснии и Герцеговины на ЧМ

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев ждал большего от сборных Сенегала и Боснии и Герцеговины на чемпионате мира по футболу. Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».
Сборная Боснии и Герцеговины с третьего места в группе В вышла в плей-офф и сыграет в 1/16 финала с американцами. Команда Сенегала стала третьей в квартете I и проведет первый матч в плей-офф против бельгийцев.
«Если отталкиваться от качества футбола, большего я ждал от Сенегала с Боснией. Что отличало команду Папа Тиава на последнем Кубке Африки? Очень агрессивное и быстрое нападение, мгновенный переход из обороны в атаку, — сказал Талалаев. — Здесь же почему-то это просматривается фрагментарно. В основном сенегальцы играют в несвойственной им манере, пытаясь расшатать защиту соперника за счет владения мячом».
«Что касается Боснии, то там неплохие исполнители, но игра немножко примитивная, нет нестандартных ходов, — продолжил он. — С такими парнями, как Эдин Джеко, Керим Алайбегович, Эсмир Байрактаревич, Эрмедин Демирович, можно играть в более разнообразный футбол. В плей-офф с третьего места все же пробились, но со скоростными американцами в 1/16 финала у них мало шансов».