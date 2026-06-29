Талалаев назвал примитивной игру сборной Боснии и Герцеговины на ЧМ

«Что касается Боснии, то там неплохие исполнители, но игра немножко примитивная, нет нестандартных ходов, — продолжил он. — С такими парнями, как Эдин Джеко, Керим Алайбегович, Эсмир Байрактаревич, Эрмедин Демирович, можно играть в более разнообразный футбол. В плей-офф с третьего места все же пробились, но со скоростными американцами в 1/16 финала у них мало шансов».