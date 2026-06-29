Власти Хабаровского края дополнительно закупили 600 литров топлива для трех районов

Как сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, всего в регионе сейчас работают 178 автозаправочных станций. На 108 из них никаких проблем с топливом нет. При этом в Ванинском, Советско-Гаванском и Ульчском районах имеются перебои с поставкой топлива, ситуация там остается напряженной. Для решения этой проблемы и устранения дефицита власти региона закупили 600 литров автомобильного топлива для этих трех районов. Однако потребуется время на доставку бензина на АЗС, так как на нефтеперерабатывающих заводах сейчас существует очередь на отгрузку топлива из-за повышенного спроса. В то же время Дмитрий Демешин подчеркнул, что автомобили всех экстренных служб, а также общественный транспорт полностью обеспечены необходимым топливом, в связи с чем их работа не была нарушена. Также губернатор сказал, что ограничения на продажу топлива в канистры на АЗС были введены для борьбы со спекулянтами.