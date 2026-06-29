Романо: ПСЖ подписал контракт с итальянским голкипером

ПАРИЖ, 29 июня. /ТАСС/. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» подписал контракт с итальянским голкипером Алессандро Лонгони. Об этом на своей странице в соцсети X написал журналист Фабрицио Романо.
18-летний игрок перешел в ПСЖ на правах свободного агента. Он является воспитанником «Милана» и выступал за юношескую команду клуба. Романо отмечает, что Лонгони станет третьим голкипером парижан. Ренато Марин, выполнявший эту роль в прошлом сезоне, будет отдан в аренду в один из португальских клубов.
За ПСЖ выступает российский голкипер Матвей Сафонов, который в прошлом сезоне стал основным вратарем команды.