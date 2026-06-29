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Романо: ПСЖ подписал контракт с итальянским голкипером

18-летний игрок перешел в клуб на правах свободного агента.

ПАРИЖ, 29 июня. /ТАСС/. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» подписал контракт с итальянским голкипером Алессандро Лонгони. Об этом на своей странице в соцсети X написал журналист Фабрицио Романо.

18-летний игрок перешел в ПСЖ на правах свободного агента. Он является воспитанником «Милана» и выступал за юношескую команду клуба. Романо отмечает, что Лонгони станет третьим голкипером парижан. Ренато Марин, выполнявший эту роль в прошлом сезоне, будет отдан в аренду в один из португальских клубов.

За ПСЖ выступает российский голкипер Матвей Сафонов, который в прошлом сезоне стал основным вратарем команды.