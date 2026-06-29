Романо: ПСЖ подписал контракт с итальянским голкипером

18-летний игрок перешел в ПСЖ на правах свободного агента. Он является воспитанником «Милана» и выступал за юношескую команду клуба. Романо отмечает, что Лонгони станет третьим голкипером парижан. Ренато Марин, выполнявший эту роль в прошлом сезоне, будет отдан в аренду в один из португальских клубов.