Около 26 млн рублей вложили в комфорт будущих мам в хабаровском роддоме имени Венцовых

Комфорт пациентов в стационарах напрямую зависит от состояния санитарных комнат, поэтому в прошлом году ремонту душевых и санузлов уделили особое внимание. В акушерском корпусе № 1 на улице Ленина полностью обновили санузел и душевые в отделении патологии беременности, на эти работы направили 1,1 млн рублей. Также отремонтировали коридор послеродового отделения за 1,7 млн рублей и палаты для пациентов за 1,5 млн рублей. В корпусе № 2 на улице Тургенева привели в порядок сразу два санузла и две душевые в послеродовом отделении и отделении патологии беременности, на что ушло более 820 тысяч рублей. Кроме того, здесь обновили коридоры и палаты, затратив на это 1,7 млн рублей. Все палаты первого корпуса уже оснастили кондиционерами, чтобы беременным было комфортнее в летний период.