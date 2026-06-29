В Хабаровском крае в рамках нацпроекта «Семья» и федерального проекта «Охрана материнства и детства» идет модернизация службы родовспоможения. Роддом имени Венцовых обновляет инфраструктуру, закупает современное оборудование и повышает квалификацию персонала для безопасного ведения беременности и родов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Так, в 2025 году в роддоме имени Венцовых и его подразделениях выполнен ремонт на общую сумму свыше 19,7 млн рублей. Из них более 10 млн учреждение получило из федерального бюджета на капитальный ремонт кровли женской консультации на улице Яшина. В женских консультациях и акушерских стационарах обновили оборудование и мебель, а в родильных отделениях привели в порядок санитарные комнаты. В 2026 году ремонтные работы продолжаются — на эти цели уже направлено более 6 млн рублей», — говорится в сообщении.
Около 26 млн рублей вложили в комфорт будущих мам в хабаровском роддоме имени Венцовых. Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края.
Около 26 млн рублей вложили в комфорт будущих мам в хабаровском роддоме имени Венцовых. Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края.
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Комфорт пациентов в стационарах напрямую зависит от состояния санитарных комнат, поэтому в прошлом году ремонту душевых и санузлов уделили особое внимание. В акушерском корпусе № 1 на улице Ленина полностью обновили санузел и душевые в отделении патологии беременности, на эти работы направили 1,1 млн рублей. Также отремонтировали коридор послеродового отделения за 1,7 млн рублей и палаты для пациентов за 1,5 млн рублей. В корпусе № 2 на улице Тургенева привели в порядок сразу два санузла и две душевые в послеродовом отделении и отделении патологии беременности, на что ушло более 820 тысяч рублей. Кроме того, здесь обновили коридоры и палаты, затратив на это 1,7 млн рублей. Все палаты первого корпуса уже оснастили кондиционерами, чтобы беременным было комфортнее в летний период.
В этом году работы продолжаются. В июне начался ремонт во втором корпусе роддома: на обновление санузла в родовом отделении выделили 588 тысяч рублей, а на родильный зал — 619 тысяч рублей. В первом корпусе отремонтируют санузел и душевые послеродового отделения, на что предусмотрено почти 1,7 млн рублей, а также палаты, на которые заложено 3 млн рублей. Кроме того, в сентябре 2026 года во время плановой санитарной обработки начнется ремонт первого акушерского корпуса.
Стоит отметить, что в медучреждениях действуют строгие требования к обработке санитарных помещений. Согласно нормам, в больницах не используются сиденья для унитазов с креплениями, затрудняющими дезинфекцию. Во время ремонтов санитарных узлов старые модели сантехнического оборудования заменяются на новые инсталляции. В них крепления устроены таким образом, что позволяют проводить обработку поверхностей без демонтажа. Также все санитарные помещения обеспечены гигиеническими душами и водонагревателями, которые дают бесперебойную подачу горячей воды. Бойлеры установлены на каждом этаже и рассчитаны на максимальный объем потребления.
Напомним, что в этом году для отделения патологии беременных и родового блока закупили два новых аппарата УЗИ экспертного класса. Оборудование стоимостью около 6 млн рублей за единицу поступило из краевого бюджета. Современные сканеры позволяют с высокой точностью оценивать состояние плода, определять вес ребенка и кровоток перед родами, что помогает врачам выбрать самую безопасную тактику родоразрешения. Кроме того, по краевой программе субсидий, в медучреждение для лечения желтухи поступило оборудование для фототерапии новорожденных, а также мониторы для контроля состояния малышей в родах и диагностики сердца и мониторы для беременных.
Также за счет средств учреждения для акушерских стационаров были приобретены две ксеноновых бактерицидных установки «Альфа» стоимостью более 3 млн рублей за единицу. Российская разработка за считанные минуты уничтожает до 99% вирусов и бактерий, обеспечивая стерильность в операционных и палатах. Закуплены также аппараты искусственной вентиляции легких для новорожденных и для индивидуальных родовых залов, кроватки-грелки, аппараты лучистого тепла, электрические аспираторы и многое другое.
«Мы стараемся, чтобы каждая женщина чувствовала в нашем роддоме заботу и внимание, и это касается не только медицинской помощи, но и бытовых условий. Мы обновляем сервисные палаты, делая их более домашними — устанавливаем кухонные гарнитуры, новую мебель для мам и детей. Всего в двух наших отделениях появилось по четыре такие палаты. В прошлом году переформатировали родильный блок в индивидуальные родовые палаты, и теперь каждая женщина рожает в отдельном боксе, может приглашать на партнерские роды близких. Мы видим, что пациенткам это очень нравится», — подчеркнула главный врач роддома имени Венцовых Наталья Меньщикова.
Главная задача, которую ставят перед собой сотрудники роддома, — чтобы каждая женщина чувствовала здесь поддержку и заботу. Ремонты, новая техника, уютные палаты — все это работает на одну цель: роды должны быть безопасными, а пребывание в стационаре — максимально комфортным. Работа по улучшению условий запланирована на весь 2026 год. В планах учреждения — дальнейшее обновление палат, закупка нового оборудования и создание еще более комфортной среды для будущих мам и новорожденных.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в роддоме Венцовых наградили лучших акушерок и медсестёр Хабаровска. В их адрес прозвучали слова благодарности за профессионализм, преданность делу.