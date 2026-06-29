В Хабаровском крае суд отменил брак ради выплат за погибшего бойца

В Хабаровском крае суд аннулировал фиктивный брак погибшего участника специальной военной операции. С иском в защиту наследственных прав его брата обратилась прокуратура района имени Лазо, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Поводом стала жалоба родственника погибшего военнослужащего. Он попросил прокуратуру проверить обстоятельства брака, который мог повлиять на наследство и выплаты после гибели бойца.
Проверка показала, что семейной жизни между братом заявителя и его женой фактически не было. Они не вели общее хозяйство, не поддерживали друг друга, а женщина не общалась с родными военнослужащего.
По данным прокуратуры, брак был нужен только для получения статуса вдовы и положенных после гибели военнослужащего выплат. После проверки прокурор района имени Лазо обратился в Железнодорожный районный суд Хабаровска.
Суд согласился с доводами надзорного ведомства и аннулировал актовую запись о браке. Это позволило защитить наследственные права родственника погибшего бойца.