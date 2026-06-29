Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В 2025 году вспышки гриппа птиц регистрировали в восьми регионах РФ

По данным Роспотребнадзора, они были вызваны вирусами гриппа подтипа А (H5N1).

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Вспышки гриппа у дикой и домашней птицы регистрировались в 2025 году в восьми регионах России. Это следует из данных Роспотребнадзора, которые изучил ТАСС.

«В 2025 г. ситуация по высокопатогенному гриппу птиц в Российской Федерации сохранялась напряженной. Вспышки среди дикой и домашней птицы регистрировались на территориях 8 регионов Российской Федерации. В результате диагностики биоматериала было определено, что вспышки вызваны вирусами гриппа подтипа А (H5N1)», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, циркулирующие в РФ вирусы сохраняют высокий уровень генетической идентичности с рекомендованными ВОЗ вакцинными штаммами, большинство чувствительны к действию противовирусных препаратов и не содержат маркеров повышенной патогенности.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше