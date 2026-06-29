В 2025 году вспышки гриппа птиц регистрировали в восьми регионах РФ

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Вспышки гриппа у дикой и домашней птицы регистрировались в 2025 году в восьми регионах России. Это следует из данных Роспотребнадзора, которые изучил ТАСС.
«В 2025 г. ситуация по высокопатогенному гриппу птиц в Российской Федерации сохранялась напряженной. Вспышки среди дикой и домашней птицы регистрировались на территориях 8 регионов Российской Федерации. В результате диагностики биоматериала было определено, что вспышки вызваны вирусами гриппа подтипа А (H5N1)», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, циркулирующие в РФ вирусы сохраняют высокий уровень генетической идентичности с рекомендованными ВОЗ вакцинными штаммами, большинство чувствительны к действию противовирусных препаратов и не содержат маркеров повышенной патогенности.