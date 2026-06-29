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Часть Второй Речки во Владивостоке осталась без холодной воды в понедельник — адреса

Отключения связаны с аварийно-ремонтными работами.

Источник: PrimaMedia.ru

Аварийно-ремонтные работы стали причиной временного отключения холодного водоснабжения в районе Второй Речки во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба Примводоканала.

До 18:00 без холодного водоснабжения остались жители следующих улиц:

  • Кирова, 25а, б, в, г, д, е;

  • Хорольская, 26, 26а;

  • Енисейская, 7/1, 7а, б, 4б, 9д, 11, 12, 13, 14, 14а, б, в, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 23а, б, в, д, 32, стр. 1 — 32, стр. 12;

  • Татарская, 1−11, 8−20, 40;

  • Станционная, 1, 3, 11;

  • Волжская, 1 (с буквами).