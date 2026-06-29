Какие выплаты положены россиянам при увольнении, объяснил юрист

Об этом РИА Новости рассказала юрист Елена Браун. Она подчеркнула, что работодатель обязан полностью рассчитаться с сотрудником в день расторжения трудового договора согласно статье 140 Трудового кодекса РФ, сообщает ИА DEITA.RU.
В итоговую выплату входят не только оклад, но и премии, надбавки и доплаты, предусмотренные внутренними документами предприятия. При этом выходное пособие при таких основаниях для увольнения законом не предусмотрено. Однако стороны могут договориться о его выплате и закрепить это условие в соглашении о расторжении. Размер такой компенсации законодательно не ограничен, за исключением руководителей и главных бухгалтеров госучреждений.
Если же трудовой договор прекращается из-за сокращения штата или ликвидации организации, к стандартным выплатам добавляется обязательное выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Кроме этого, если уволенный сотрудник не найдет новую работу, ему полагается средний заработок и за второй месяц после увольнения.
Для сезонных работников размер пособия составляет двухнедельный средний заработок, а для трудящихся в районах Крайнего Севера государство может сохранять средний доход на срок до шести месяцев.