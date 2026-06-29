Какие выплаты положены россиянам при увольнении, объяснил юрист

В итоговую выплату входят не только оклад, но и премии, надбавки и доплаты, предусмотренные внутренними документами предприятия. При этом выходное пособие при таких основаниях для увольнения законом не предусмотрено. Однако стороны могут договориться о его выплате и закрепить это условие в соглашении о расторжении. Размер такой компенсации законодательно не ограничен, за исключением руководителей и главных бухгалтеров госучреждений.