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Женщина упала в море при посадке на катер в Актау

В Актау спасатели предотвратили происшествие на воде — женщина случайно упала в море при посадке на катер, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

Вчера в районе Скальной тропы на побережье Каспийского моря произошел инцидент. Сотрудники ДЧС Мангистауской области во время профилактического рейда спасли женщину, которая упала в воду.

По предварительной информации, женщина по неосторожности упала в море при посадке на катер. К счастью, сотрудники ДЧС, находившиеся поблизости, оперативно отреагировали. Они извлекли женщину из воды и обеспечили её безопасность. Медицинская помощь ей не потребовалась.

Спасатели призывают соблюдать меры безопасности при посадке и высадке с маломерных судов, а также быть особенно осторожными вблизи водоемов.

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