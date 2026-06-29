Женщина упала в море при посадке на катер в Актау

Вчера в районе Скальной тропы на побережье Каспийского моря произошел инцидент. Сотрудники ДЧС Мангистауской области во время профилактического рейда спасли женщину, которая упала в воду.
По предварительной информации, женщина по неосторожности упала в море при посадке на катер. К счастью, сотрудники ДЧС, находившиеся поблизости, оперативно отреагировали. Они извлекли женщину из воды и обеспечили её безопасность. Медицинская помощь ей не потребовалась.
Спасатели призывают соблюдать меры безопасности при посадке и высадке с маломерных судов, а также быть особенно осторожными вблизи водоемов.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше