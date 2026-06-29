В МЧС напомнили новосибирцам главные правила безопасности в лесу

Отдельное внимание стоит уделить снаряжению. Положите в рюкзак заряженный пауэрбанк, фонарик, запас еды и воды. Жизненно важными могут оказаться компас или навигатор, сигнальная ракетница, а также спички во влагозащитной упаковке. Если же ваш близкий перестал выходить на связь после ухода в лес, не теряйте времени — немедленно обращайтесь в полицию. Это позволит оперативно запустить механизм поиска с привлечением сотрудников МЧС и добровольческих отрядов.