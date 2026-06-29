В МЧС напомнили новосибирцам главные правила безопасности в лесу

Статистика спасателей показывает: чаще всего теряют ориентир пожилые люди. Недавний случай в Челябинской области подтвердил это правило. В Ашинском районе 71-летняя женщина отправилась за ягодами, но потеряла ориентир, а из-за севшего телефона осталась без связи. Её искали двое суток. К счастью, поисковикам удалось найти пенсионерку живой и невредимой.
Чтобы ваш отдых не превратился в экстренную операцию, достаточно следовать простым, но жизненно важным принципам.
Начните с оповещения: сообщите родственникам или соседям точный маршрут и предполагаемое время возвращения. Эти данные станут для спасателей главной нитью поиска в непредвиденной ситуации. Одежду выбирайте яркую, отдавая предпочтение кислотным или броским оттенкам — человека в красной кепке или оранжевой жилетке заметить гораздо проще. Передвигаться стоит только по знакомым тропам, ведь даже небольшой шаг в сторону в незнакомой местности способен полностью лишить ориентировки.
Идя по лесу, фиксируйте взгляд на крупных ориентирах: линии электропередачи, необычные деревья или высокие вышки могут стать отличными маяками. Не забывайте периодически оборачиваться, чтобы запомнить путь назад. Игнорирование прогноза погоды — ещё одна частая ошибка, приводящая к переохлаждению и травмам, поэтому при угрозе грозы или шквалистого ветра прогулку лучше отложить.
Отдельное внимание стоит уделить снаряжению. Положите в рюкзак заряженный пауэрбанк, фонарик, запас еды и воды. Жизненно важными могут оказаться компас или навигатор, сигнальная ракетница, а также спички во влагозащитной упаковке. Если же ваш близкий перестал выходить на связь после ухода в лес, не теряйте времени — немедленно обращайтесь в полицию. Это позволит оперативно запустить механизм поиска с привлечением сотрудников МЧС и добровольческих отрядов.