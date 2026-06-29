С 1 июля семейная ипотека изменится

Пожалуй, главное событие июля в сфере недвижимости в России — изменение условий семейной ипотеки, самой востребованной льготной программы. Рассказываем, что об этом известно на данный момент и какие ещё изменения ждут россиян в середине лета 2026 года, сообщает Яндекс Недвижимость.
По данным СМИ, ставки по семейной ипотеке будут различаться в зависимости от количества детей в семье и региона покупки жилья:
В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях ставки составят 12% для семей с одним ребенком, 10% — с двумя детьми, 8% — с тремя, 6% — с четырьмя и 4% — для семей с пятью и более детьми. В остальных регионах ставки будут в диапазоне 2−10%.
Максимальная величина кредита тоже будет зависеть от числа детей:
В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — не более 12 млн рублей для семей с одним ребенком, до 15 млн для семей с двумя детьми и до 18 млн для семей с тремя и более детьми; В остальных регионах — не более 6 млн рублей для семей с одним ребенком, до 8 млн с двумя детьми и до 10 млн с тремя и более.
При этом срок действия льготной ставки хотят ограничить 15 годами. По окончании этого срока Минфин перестанет субсидировать кредит, а значит банки будут вынуждены поднять ставку до рыночного уровня. Тогда годовой процент будет рассчитан по формуле «ключевая + 2 п.п.» для кредитов на обычное жилье и «ключевая + 2,5 п.п.» — для ИЖС. Если заёмщик не оформил регистрацию по месту жительства в течение 271 дня после оформления семейной ипотеки, ставку также могут поднять до уровня «ключевая + 3−3,5%».
Наконец, с 1 июля могут существенно снизить размер компенсации банкам по семейной ипотеке. По предварительным данным, она будет рассчитываться по формуле «ключевая ставка + 2 п.п.» (или + 2,5 п.п. для индивидуального жилищного строительства). Размер субсидии сократится почти вдвое.
Что это значит: пока окончательные параметры программы не опубликованы, достоверно нельзя сказать, что они будут означать для нынешних и будущих заёмщиков. Пока предполагается, что из-за снижения компенсации доходность таких кредитов снизится для банков, а значит одобрение заявок ужесточится. Ещё один важный момент — предполагается, что нынешняя ставка по семейной ипотеке в размере 6% сохранится для кредитов, по которым сразу вносят половину стоимости квартиры.