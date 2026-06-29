С 1 июля семейная ипотека изменится

В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — не более 12 млн рублей для семей с одним ребенком, до 15 млн для семей с двумя детьми и до 18 млн для семей с тремя и более детьми; В остальных регионах — не более 6 млн рублей для семей с одним ребенком, до 8 млн с двумя детьми и до 10 млн с тремя и более.