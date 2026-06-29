Продукция «Сделано в Хабаровском крае» появится на полках крупных торговых сетей России

Хабаровский край заявил о себе на XII Международном форуме «Неделя российского ритейла» в Москве, в котором приняли участие более 8 тысяч человек. Выставочная экспозиция «Сделано в Хабаровском крае» пользовалась большой популярностью у участников форума. Потенциальные партнеры продегустировали мед, воду, кофе, снеки, мясные изделия и деликатесы, икру и рыбную продукцию. Для региона было важно не просто презентовать товары местных производителей, но и договориться о поставках продукции по всей стране. «С этой миссией делегация региона успешно справилась: 5 производителей края зайдут на полки федеральных сетей, таких как “Вкусвилл”, “Пятерочка”, “Магнит”, “Лента”, — рассказала заместитель министра промышленности и торговли края по вопросам потребительского рынка Мария Радченко. На витринах стенда представили более 170 наименований товаров от 21 производителя. Хабаровский край — единственный субъект ДФО, принявший участие в выставке и открывший брендированный павильон. За это регион получил диплом XII Международного форума “Неделя российского ритейла”.