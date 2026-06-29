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Михаил Штепа стал новым голкипером «СКА-Хабаровска»

Контракт армейцев с вратарем подписан по схеме 2+1, то есть на два года с возможностью продления договора еще на один сезон. Михаил Штепа начал заниматься футболом в академии «Краснодара», выступая за команды «быков» в Молодежной, Первой и Второй лигах, а также привлекаясь к тренировкам с основным составом «Краснодара». В ФНЛ Михаил Штепа играл в «Краснодаре-2».

Контракт армейцев с вратарем подписан по схеме 2+1, то есть на два года с возможностью продления договора еще на один сезон. Михаил Штепа начал заниматься футболом в академии «Краснодара», выступая за команды «быков» в Молодежной, Первой и Второй лигах, а также привлекаясь к тренировкам с основным составом «Краснодара». В ФНЛ Михаил Штепа играл в «Краснодаре-2», «Чайке» из Песчанокопского и новороссийском «Черноморце». В прошлом сезоне голкипер защищал ворота «Черноморца», сыграв за «моряков» 23 матча и оформив в них пять «сухарей» (то есть не пропустив ни одного мяча за всю игру). Всего в ФНЛ Михаил Штепа провел 63 игры, оформив в них 16 «сухарей».