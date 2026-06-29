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Россияне могут избавиться от оформленного мошенниками микрозайма: вот что для этого нужно сделать

МВД: избавиться от оформленного мошенниками займа можно, аннулировав договор.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам рассказали, что делать в ситуации, когда аферисты оформили на жертву кредит. Соответствующую памятку управление МВД РФ по борьбе с киберпреступлениями опубликовало соответствующую памятку в канале «Вестник Киберполиции России» на платформе «Макс».

Сообщается, что микрофинансовая организация не вправе требовать деньги, если человек ранее оформил самозапрет на кредит. Кредит может быть аннулирован после заявления в МФО или Бюро кредитных историй.

Жертва мошенников, у которой не оформлен самозапрет на кредиты, нужно обратиться одновременно в МФО с требованием разобраться в ситуации и в полицию с заявлением о мошенничестве. Имеет смысл направить жалобу в Банк России.

Если полиция откажет в возбуждении уголовного дела, нужно подать иск о признании договора займа недействительным.

Ранее адвокат Алексей Гридин рассказал, какие шаги помогут защитить себя и о каких ошибках чаще всего жалеют пострадавшие от мошенников.

Если на человека злоумышленники оформили кредит, то следует действовать оперативно, подчёркивают юристы.