Россияне могут избавиться от оформленного мошенниками микрозайма: вот что для этого нужно сделать

Россиянам рассказали, что делать в ситуации, когда аферисты оформили на жертву кредит. Соответствующую памятку управление МВД РФ по борьбе с киберпреступлениями опубликовало соответствующую памятку в канале «Вестник Киберполиции России» на платформе «Макс».
Сообщается, что микрофинансовая организация не вправе требовать деньги, если человек ранее оформил самозапрет на кредит. Кредит может быть аннулирован после заявления в МФО или Бюро кредитных историй.
Жертва мошенников, у которой не оформлен самозапрет на кредиты, нужно обратиться одновременно в МФО с требованием разобраться в ситуации и в полицию с заявлением о мошенничестве. Имеет смысл направить жалобу в Банк России.
Если полиция откажет в возбуждении уголовного дела, нужно подать иск о признании договора займа недействительным.
Ранее адвокат Алексей Гридин рассказал, какие шаги помогут защитить себя и о каких ошибках чаще всего жалеют пострадавшие от мошенников.
Если на человека злоумышленники оформили кредит, то следует действовать оперативно, подчёркивают юристы.