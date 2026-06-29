Британия и Евросоюз ранее отказались от доступной и надежной энергии из РФ, столкнувшись с проблемами на фоне аномальной жары в июне, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Он отметил, что из-за своих недальновидных решений европейские страны теперь не могут использовать кондиционеры, из-за чего страдает местное население.
«В ЕС и Великобритании нет энергии для кондиционеров, которые необходимы для спасения людей, потому что они отказались от доступной и надежной российской энергии», — написал глава РФПИ на его странице в социальной сети X*.
Напомним, 28 июня гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что за неделю вследствие сильной жары в Европе скончались более 1,3 тысячи человек.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.