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Дмитриев напомнил страдающей от жары Европе про отказ от энергии из России

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что из-за своего отказа от российской энергии Европа сейчас столкнулась с проблемами на фоне жары.

Источник: Аргументы и факты

Британия и Евросоюз ранее отказались от доступной и надежной энергии из РФ, столкнувшись с проблемами на фоне аномальной жары в июне, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что из-за своих недальновидных решений европейские страны теперь не могут использовать кондиционеры, из-за чего страдает местное население.

«В ЕС и Великобритании нет энергии для кондиционеров, которые необходимы для спасения людей, потому что они отказались от доступной и надежной российской энергии», — написал глава РФПИ на его странице в социальной сети X*.

Напомним, 28 июня гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что за неделю вследствие сильной жары в Европе скончались более 1,3 тысячи человек.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

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