Новосибирским пенсионерам напомнили о льготе на оплату капремонта

Если в квартире зарегистрирован работающий родственник, право на выплату автоматически утрачивается. Для оформления компенсации потребуется подготовить паспорт, пенсионное удостоверение, трудовую книжку, выписку из ЕГРН, справку об отсутствии задолженностей и банковские реквизиты. Подать заявление можно через МФЦ или портал «Госуслуги», а решение о начислении средств принимается в течение 10−15 рабочих дней.