Новосибирским пенсионерам напомнили о льготе на оплату капремонта

Неработающие пенсионеры старше 80 лет имеют право на стопроцентную компенсацию взносов за капитальный ремонт, а граждане от 70 лет могут вернуть половину уплаченной суммы.
Как пояснил РИА Новости депутат Госдумы Валерий Селезнев, ключевыми условиями для получения льготы являются статус собственника жилья, отсутствие долгов по коммунальным услугам и проживание либо в одиночестве, либо с неработающими пенсионерами и инвалидами первых двух групп.
Если в квартире зарегистрирован работающий родственник, право на выплату автоматически утрачивается. Для оформления компенсации потребуется подготовить паспорт, пенсионное удостоверение, трудовую книжку, выписку из ЕГРН, справку об отсутствии задолженностей и банковские реквизиты. Подать заявление можно через МФЦ или портал «Госуслуги», а решение о начислении средств принимается в течение 10−15 рабочих дней.