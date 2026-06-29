Детский врач — о войне, которая не щадит никого

— Когда детей привозят раненых, это тяжело. Когда у них оторваны руки-ноги, это тяжело. И в этот момент для тебя нет ни летящих в здание снарядов, ни осколков, прошивающих окна операционной. Девчонки, наши медсёстры, с матрасами в руках стояли и закрывали эти окна, чтобы стёкла не летели на детей. И никто даже не думал о том, что осколок прошьёт этот матрас вместе с человеческим телом, как масло. Никто не думал, потому что у тебя есть только одна цель — спасать жизнь. Поэтому никто из нас в те минуты не думал ни о каком светлом будущем. Мы практически год сидели без зарплат. Их в принципе не было, а жить на что-то нужно. Украине мы уже были не нужны, точнее сказать, для них было бы лучше, чтобы нас вообще здесь не было. Поэтому даже элементарный расходный материал приходилось изыскивать своими силами. Украина нам тогда уже ничего не давала, а Россия ещё не давала. Поэтому я никогда не обвинял никого, кто всё же решил уехать. Не каждый готов сидеть под обстрелами.