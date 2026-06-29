Движение по улице Аэродромной в Хабаровске откроется только в сентябре

Об этом заявил мэр Хабаровска Сергей Кравчук, побывавший на данном объекте. Сейчас там ведется прокладка газопровода до строящейся ТЭЦ-4, которая заменит давно устаревшую Хабаровскую ТЭЦ-1. В связи с этим улица Аэродромная перекрыта, а движение транспорта осуществляется через улицы Автономную, Промывочную, Машинистов, Целинную и проспект 60-летия Октября. «Это объект государственной важности: новая ТЭЦ-4 призвана обеспечить теплоснабжение Хабаровска взамен действующей ТЭЦ-1. Мы ко всем людям обращаемся, чтобы немного потерпели — в сентябре все работы будут закончены, а автомобильное движение восстановится. После завершения работ по прокладке газопровода подрядчик обязан полностью восстановить дорогу и прилегающие к ней территории», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Отметим, что новый газопровод прокладывается под проезжей частью улицы Аэродромной на глубине 6 метров. В ходе реконструкции этой улицы установят новые фонари и автобусные остановки, а также отремонтируют тротуары.