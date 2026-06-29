Хабаровский край — лидер ДФО по числу победителей Всероссийской олимпиады

Губернатор Дмитрий Демешин вручил сертификаты на именную денежную премию победителям и призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Награды получили 24 ученика. Церемония прошла на площадке Хабаровского краевого института развития образования. Хабаровский край на протяжении десяти лет остается лидером в ДФО по числу победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады. В этом году регион представляли 45 школьников по 18 предметам, они завоевали 25 дипломов. «Учитесь в лучших вузах и возвращайтесь в наш край. Здесь вы построите успешную карьеру и счастливую жизнь. И именно вы, лучшие из лучших, станете архитекторами будущего у нас в крае. Пусть ваши таланты послужат процветанию родного региона и сделают вас крепче и увереннее в завтрашнем дне!» — обратился к победителям Дмитрий Демешин. Также губернатор подчеркнул, что в крае создаются условия для талантливых выпускников: строятся школы, детские сады и межвузовский кампус.