Выпускники в Хабаровском крае могут улучшить результат ЕГЭ по одному предмету

В 2026 году дополнительные дни для пересдачи единого государственного экзамена определены на 8 и 9 июля. Такая возможность предоставляется выпускникам 11 классов текущего года, желающим повысить свои баллы по одному из предметов и использовать новый результат при поступлении в вузы. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
8 июля пересдать можно будет русский язык, иностранный язык (письменная часть), информатику, обществознание, физику и химию. 9 июля — математику (базовый и профильный уровни), иностранный язык (устная часть), литературу, историю, географию и биологию.
Право на пересдачу имеют только выпускники текущего года, сдававшие экзамен в основные сроки. При этом пересдать можно любой предмет, включая обязательные русский язык и математику, даже если ранее была попытка в резервные дни. Однако не допускаются к пересдаче нарушители порядка проведения экзамена, а также выпускники прошлых лет.
При принятии решения о пересдаче прежний результат по выбранному предмету полностью аннулируется, и в зачет идет только новый, даже если он окажется ниже первоначального. Пересдать можно только один предмет. Исключение составляет иностранный язык: при пересдаче аннулируются результаты обеих частей, и экзамен сдается заново в полном объеме (письменная часть — 8 июля, устная — 9 июля). При пересдаче математики разрешается изменить уровень экзамена.
Заявление на пересдачу необходимо подать в Государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) не позднее чем за 7−9 дней до даты экзамена. Результаты пересдачи станут известны ориентировочно после 16 июля.
Перед подачей заявления стоит взвесить все риски, так как новый балл может оказаться ниже предыдущего, а следующая попытка будет доступна только в дополнительный период в сентябре. Если выпускник не является на пересдачу, его предыдущий результат остается в силе.