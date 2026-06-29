Выпускники в Хабаровском крае могут улучшить результат ЕГЭ по одному предмету

Право на пересдачу имеют только выпускники текущего года, сдававшие экзамен в основные сроки. При этом пересдать можно любой предмет, включая обязательные русский язык и математику, даже если ранее была попытка в резервные дни. Однако не допускаются к пересдаче нарушители порядка проведения экзамена, а также выпускники прошлых лет.