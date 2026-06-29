Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцам сообщили, в каком транспорте работают кондиционеры

Пассажиры могут жаловаться на жару в общественном транспорте.

Источник: НДН.ИНФО

В жаркие летние дни жители Новосибирска часто открывают люки и окна в общественном транспорте, чтобы немного охладить салон. Это связано с тем, что кондиционеры установлены не во всех автобусах, трамваях и троллейбусах.

По информации от департамента транспорта мэрии, климатическими системами оснащены 258 троллейбусов модели «Горожанин», 29 трамваев Т701 производства Белоруссии и 155 автобусов марок «НЕФАЗ» и «ПАЗ». Также кондиционеры есть в некоторых автобусах частных перевозчиков.

Если в салоне становится слишком жарко, пассажиры могут подать жалобу перевозчику или в МКУ «Центр управления городским автоэлектротранспортом».

Татьяна Картавых

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше