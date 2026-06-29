Новосибирцам сообщили, в каком транспорте работают кондиционеры

В жаркие летние дни жители Новосибирска часто открывают люки и окна в общественном транспорте, чтобы немного охладить салон. Это связано с тем, что кондиционеры установлены не во всех автобусах, трамваях и троллейбусах.
По информации от департамента транспорта мэрии, климатическими системами оснащены 258 троллейбусов модели «Горожанин», 29 трамваев Т701 производства Белоруссии и 155 автобусов марок «НЕФАЗ» и «ПАЗ». Также кондиционеры есть в некоторых автобусах частных перевозчиков.
Если в салоне становится слишком жарко, пассажиры могут подать жалобу перевозчику или в МКУ «Центр управления городским автоэлектротранспортом».
Ранее мы рассказывали, что синоптики предупредили новосибирцев о непогоде.
Татьяна Картавых