Освобожденный из плена курянин рассказал, как в тюрьме его «готовы были убить»

КУРСК, 29 июня. /ТАСС/. Житель Курской области Роман, возвращенный из украинского плена, рассказал, как его содержали в одной из тюрем Винницы, где конвоиры «готовы были убить» человека, избивая пленных по два-три раза в день.
«Когда нас привезли в Винницу, нас были готовы там убить — конвоиры просто избивали. Не жалели никого, если у тебя перелом и кость торчит, то специально там и ударят. По два-три раза в день приходили [избивать]», — рассказал Роман.
Мужчина вспоминает, что бетонные помещения никак не отапливались, а окна были с трещинами. «В минус 20 сидели холоднее, чем на улице. Все в инеи было», — добавил он.
В июне 2026 года уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявляла, что аппарат омбудсмена уточняет число жителей Курской области, которые удерживаются на территории Украины. Позже глава Курской области Александр Хинштейн сообщил о том, что есть информация о возможном нахождении на Украине 15 жителей региона. На следующий день Лантратова рассказала о находящемся на проработке списке из шести курян. Днем 27 июня омбудсмен сообщила о возвращении из украинского плена пяти жителей Курской области и еще двух человек из других регионов России.