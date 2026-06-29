В Минздраве заявили об отсутствии безопасной дозы алкоголя

По словам эксперта, алкоголь поражает весь организм, но сердечно-сосудистая система страдает одной из первых. Спиртное повышает артериальное давление, оказывает токсическое действие на сердечную мышцу и нарушает электрическую проводимость сердца. Каждая дополнительная порция алкоголя в сутки повышает риск фибрилляции предсердий примерно на 8%, отмечает медик.
Полный отказ от спиртного у пациентов с этим нарушением ритма снижает частоту рецидивов аритмии с 73% до 53%. Специалист также напомнила, что алкоголь признан канцерогеном — повышение риска онкологических заболеваний начинается уже при низких дозах. Кроме того, спиртное поражает печень, нервную систему и желудочно-кишечный тракт.
«Полезной» или безопасной для здоровья дозы алкоголя не существует — ни для сердца, ни для организма в целом. Риск для здоровья начинается с минимальных доз и растет по мере увеличения количества выпитого", — сказала эксперт.
Ранее врач-психиатр предупредил о риске развития тяжёлых заболеваний печени на фоне регулярного употребления алкоголя. По его словам, при расщеплении этанола образуется ацетальдегид — токсичное вещество, повреждающее клетки печени и запускающее воспаление.
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