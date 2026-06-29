В Минздраве заявили об отсутствии безопасной дозы алкоголя

Полный отказ от спиртного у пациентов с этим нарушением ритма снижает частоту рецидивов аритмии с 73% до 53%. Специалист также напомнила, что алкоголь признан канцерогеном — повышение риска онкологических заболеваний начинается уже при низких дозах. Кроме того, спиртное поражает печень, нервную систему и желудочно-кишечный тракт.