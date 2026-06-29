Избили и заперли в сарае: трое, включая двух подростков, похитили 11-летнего мальчика в Артеме

24 июня 2026 года в районе улицы Ленина трое местных жителей (двое из которых 17-летние подростки) насильно посадили 11-летнего мальчика в машину, связали скотчем, избили, заперли в сарае и скрылись. Шкльнику удалось освободиться и добраться до дома, где он рассказал о случившемся матери. Женщина сразу обратилась в полицию. Выяснилось, что за несколько дней до этого подозреваемые уже запирали ребенка в этом же сарае на несколько часов, но тогда он не сообщил родителям. На допросе фигуранты пояснили, что хотели «проучить» школьника за его поведение, и раскаялись в содеянном. Все трое заключены под стражу. Двое из них ранее привлекались к уголовной ответственности. Источник: прокуратура Приморского края gubernia.com/wp-content/uploads/2026/06/17908676233797.mp4