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Два человека потерялись в районе Большого Алматинского пика

В горах Алматы спасатели спустили двух молодых людей с высоты 3680 метров, которые не вернулись в обозначенное время, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

Как пояснили в ведомстве, на пульт «112» поступило сообщение о том, что двое молодых людей 2003 и 2004 годов рождения утром 27 июня поднялись на Большой Алматинский пик и должны были вернуться к вечеру того же дня. Однако в установленное время туристы не вышли на связь, кроме того, их мобильные телефоны находились вне зоны действия сети.

В МЧС отметили, что, по имеющейся информации, последняя геолокация была зафиксирована 27 июня около 17:00 в северной части Большого Алматинского пика.

«После получения сообщения сотрудники МЧС незамедлительно выдвинулись в район проведения поисковых работ. В результате поисковых мероприятий туристы были обнаружены и спущены. Спасатели сопроводили их до экопоста. В медицинской помощи молодые люди не нуждались», — сообщили в ведомстве.

В МЧС призвали туристов перед выходом в горную местность заранее информировать близких о маршруте и предполагаемом времени возвращения, а также учитывать погодные условия и уровень сложности маршрута.

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