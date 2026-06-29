Два человека потерялись в районе Большого Алматинского пика

Как пояснили в ведомстве, на пульт «112» поступило сообщение о том, что двое молодых людей 2003 и 2004 годов рождения утром 27 июня поднялись на Большой Алматинский пик и должны были вернуться к вечеру того же дня. Однако в установленное время туристы не вышли на связь, кроме того, их мобильные телефоны находились вне зоны действия сети.