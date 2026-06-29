В МВД объяснили, что делать, если мошенники оформили микрозайм

Если аферисты оформили на гражданина займ при самозапрете на кредиты, то он вправе подать заявление в микрофинансовую организацию об аннулировании договора. Об этом рассказали в УБК МВД России.
По словам специалистов ведомства, компании не могут требовать деньги, если займ на человека был оформлен при действующем самозапрете.
Если же он отсутствовал, то жертве мошенников необходимо одновременно обратиться в микрофинансовую организацию с требованием разобраться в ситуации и в полицию.
— Дополнительно можно направить жалобу в Банк России, приложив документы от МФО, — добавили в Telegram-канале.
Еще одна мошенническая схема — перевод на карты. Аферисты отправляют россиянам деньги, а затем обращаются к ним в мессенджерах с просьбой вернуть эту сумму.
Кроме того, мошенники начали использовать новую схему обмана, предлагая россиянам бесплатную психологическую помощь от имени общественных центров.
Депздрав Москвы предупредил об еще одной схеме мошенничества: злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками поликлиник и под предлогом диспансеризации просят назвать данные.