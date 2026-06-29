Эксперт Плющев связал приход Ливо в «Авангард» с давлением на Буше

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался о переходе нападающего Джоша Ливо в омский «Авангард». По его мнению, приглашение канадского форварда связано с задачами, которые в новом сезоне стоят перед главным тренером команды Ги Буше.
Плющев считает, что наставнику «ястребов» необходимо подтвердить свои амбиции и способность бороться за Кубок Гагарина. Причиной повышенного внимания к работе тренерского штаба он назвал исход прошлогодней полуфинальной серии с «Локомотивом».
«В прошлом сезоне именно тренерский штаб упустил и бездарно проиграл серию “Локомотиву” в полуфинале. Теперь им нужен результат», — сказал специалист.
По словам Плющева, омский клуб делает ставку на хоккеистов, которые уже успели ярко проявить себя в КХЛ. При этом он отметил, что прежние заслуги игроков ещё не гарантируют их успешной адаптации к системе Ги Буше.
Отдельно тренер обратил внимание на ожидания болельщиков. Он полагает, что после прошлого сезона давление на команду и её наставника заметно усилится.
«Пресс со стороны омских болельщиков будет колоссальным, второго такого провала местная хоккейная общественность просто не потерпит», — добавил Плющев.