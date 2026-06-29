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Строительство детского сада на улице Ворошилова отстает от графика на четыре месяца

Этот детский сад, рассчитанный на 230 мест, строится на улице Ворошилова рядом с улицей Панфиловцев в Южном микрорайоне Хабаровска по нацпроекту «Семья». При этом к строительству дошкольного учреждения подрядчик приступил на четыре с лишним месяца позже, чем изначально планировалось по контракту. Причина отставания от графика заключается в сложном рельефе — сад строят на месте оврага.

6фотографий

Этот детский сад, рассчитанный на 230 мест, строится на улице Ворошилова рядом с улицей Панфиловцев в Южном микрорайоне Хабаровска по нацпроекту «Семья». При этом к строительству дошкольного учреждения подрядчик приступил на четыре с лишним месяца позже, чем изначально планировалось по контракту. Причина отставания от графика заключается в сложном рельефе — сад строят на месте оврага, который сейчас пришлось засыпать и менять грунт в нем, изымая из него железобетон и готовя площадку под строительство. Кроме того, на этом месте стояли сотни гаражей, и у мэрии ушло немало времени на вывоз всех мешающих строительству автомобильных боксов. Тем не менее, все возникшие проблемы уже остались позади, и подрядная организация приступает к забивке свай с помощью двух сваебойных машин. Кроме того, в скором времени будущий детский сад начнут подключать ко всем инженерным сетям. Подрядчик обещает работать круглосуточно и увеличить штат рабочих, чтобы нивелировать отставание от графика. Строительство «коробки» будущего детского сада должно завершиться уже в ноябре текущего года, а в октябре этот объект планируется подключить к теплу. Что касается полноценного ввода детского сада в эксплуатацию, то он намечен на следующий год. То же самое касается и двух других садов, строящихся на улицах Служебной и Совхозной.