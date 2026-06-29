В Хабаровске завершилось тестирование отечественного коленного модуля

В Хабаровске завершился федеральный тест-драйв российского бионического коленного модуля Steplife B5. В нем приняли участие пациенты-волонтеры. В течение двух недель Центра протезирования и ортезирования «ШАГ» был открыт для пациентов города, которые оценивали эксплуатационные характеристики нового протеза в различных условиях и давали свою оценку российскому изделию.
Бионический коленный модуль и протез на его основе вышли в серийное производство по всей стране в прошлом году. В настоящий момент он активно используется российскими пациентами по ИПРА. Он был разработан компанией Steplife (Москва, Сколково) в рамках НИОКР совместно с сетью протезных центров «Салют Орто» (штаб-квартира в Улан-Удэ).
Тест-драйв коленного модуля Steplife B5 проходил по всему дальневосточному региону: Камчатка, Хабаровск, Владивосток, Чита, Благовещенск, Якутск.
По итогам тестирования коленный модуль показал себя положительно в повседневной эксплуатации. Модуль использовался в течение 14 дней в разных условиях: при ходьбе по ровной и неровной поверхности, на лестницах, пандусах, в быту, транспорте и при активной нагрузке. Также положительно отмечена работа модуля на разных поверхностях: камни, песок, пересеченная местность, горная среда. Отдельно выделена безопасность при стоянии, разворотах и передвижении в общественном транспорте.
Ключевые плюсы, которые были отмечены, это комфортная и естественная ходьба, хорошая устойчивость, ощущение безопасности при движении, удобная настройка параметров через приложение, небольшой вес и возможность адаптировать модуль под индивидуальные особенности пользователя.
«В целом обратная связь положительная: модуль удобен, безопасен и перспективен для дальнейшего использования, при этом есть понятные точки для доработки в будущих версиях, — отмечает генеральный директор Steplife Иван Худяков. — Большинство пожеланий и идей пришлось на функционал мобильного приложения, с помощью которого регулируются настройки протеза. Сейчас там доступны базовые функции, такие, как распознавание двигательной активности человека (ходьба, подъем и спуск по лестнице, присаживание, нахождение в покое) и подстройка протеза под максимально комфортное положение для движения. Мы также последовательно добавляем другие функции. Что касается самого изделия, то пользователи отметили плавность походки, приближенную к естественной человеческой, удобство установки, общую комфортность перехода от одной активности к другой. От протезных центров также были пожелания, которые мы реализуем в ближайшее время».
Тестировщик Роман Бех, 52 года, Председатель общества инвалидов Хабаровской организации ВАИ, делится своими впечатлениями. «Я утратил ногу в результате болезни сосудов, но продолжаю вести активный образ жизни. В целом коленный модуль показывает себя как удобный и перспективный. Он хорошо срабатывает, если знать и соблюдать правильную технику ходьбы. Но для моего уровня активности хотелось бы, чтобы модуль больше подстраивался под меня и под мой стиль ходьбы, чтобы модулю не приходилось “подсказывать”. В перспективе хотелось бы большего распознавания движения, большей интуитивности, что ли. Из плюсов можно отметить удобную настройку через приложение и хороший уровень безопасности: даже после снятия протеза на несколько часов модуль остался заблокированным, что воспринимается как положительный момент. Также в приложении хотелось бы видеть более широкую навигацию; об этом мы подробно поговорили с производителями и представителями нашего протезного центра».
По своим функциональным особенностям протез бионического коленного сустава Steplife B5 сопоставим с такими популярными зарубежными моделями, как C-leg от Ottobock (Германия) и Rheo Kneе от Össur (Исландия). На сегодняшний день коленный модуль Steplife B5 является одним из флагманских продуктов из семейства бионических изделий компании, наряду с бионическим модулем Steplife B7. Управление протезом осуществляется за счет микропроцессора и высокоскоростных сервоприводов; он обладает адаптивной поддержкой во время фазы опоры и динамическим сгибанием во время фазы переноса. Функционал протеза и пользовательская настройка реализуется при помощи специального приложения Steplife для мобильных устройств.
Основное отличие модуля Steplife B5 состоит в комплектации коленной гидравлики. В Steplife B5 установлена не поршневая, а ротационная гидравлика, обеспечивающая более широкий диапазон движений. Сами же движения при этом становятся более плавными и приближенными к естественной человеческой походке.
Дальневосточный тест-драйв коленного модуля проходит в рамках грантового проекта Steplife «Бионические протезы ног с микропроцессорной системой управления Steplife B7 в рамках НИОКР в Республике Бурятия» и при поддержке федерального проекта Инновационного центра Сколково «Техновосток» (группа ВЭБ РФ).