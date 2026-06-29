В Хабаровске завершилось тестирование отечественного коленного модуля

Тестировщик Роман Бех, 52 года, Председатель общества инвалидов Хабаровской организации ВАИ, делится своими впечатлениями. «Я утратил ногу в результате болезни сосудов, но продолжаю вести активный образ жизни. В целом коленный модуль показывает себя как удобный и перспективный. Он хорошо срабатывает, если знать и соблюдать правильную технику ходьбы. Но для моего уровня активности хотелось бы, чтобы модуль больше подстраивался под меня и под мой стиль ходьбы, чтобы модулю не приходилось “подсказывать”. В перспективе хотелось бы большего распознавания движения, большей интуитивности, что ли. Из плюсов можно отметить удобную настройку через приложение и хороший уровень безопасности: даже после снятия протеза на несколько часов модуль остался заблокированным, что воспринимается как положительный момент. Также в приложении хотелось бы видеть более широкую навигацию; об этом мы подробно поговорили с производителями и представителями нашего протезного центра».