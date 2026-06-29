Во Владивостоке 62 выпускника Нахимовского училища получили аттестаты

В этом году учебное заведение выпускает 62 воспитанника. По итогам обучения 12 нахимовцев стали обладателями золотых медалей, а еще девять получили серебряные. Выпускники показали высокий уровень подготовки: 45 человек подали документы в вузы Министерства обороны, из них 21 — в высшие военно-морские учебные заведения.