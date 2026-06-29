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Во Владивостоке 62 выпускника Нахимовского училища получили аттестаты

На 33-м причале Корабельной набережной Владивостока состоялась торжественная церемония вручения аттестатов о среднем общем образовании и знаков «Выпускник Нахимовского военно-морского училища» воспитанникам 11-х классов филиала Нахимовского военно-морского училища.

Источник: НИА Владивосток

В этом году учебное заведение выпускает 62 воспитанника. По итогам обучения 12 нахимовцев стали обладателями золотых медалей, а еще девять получили серебряные. Выпускники показали высокий уровень подготовки: 45 человек подали документы в вузы Министерства обороны, из них 21 — в высшие военно-морские учебные заведения.

Церемония началась с торжественного построения, выноса знамени и традиционного полуденного выстрела. Выпускников сегодня приветствовали почетные гости, в том числе командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина, министр образования Приморья Эльвира Шамонова, первый заместитель главы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко, а также ветераны флота и духовенство.

С поздравлениями к новому пополнению офицерского корпуса обратились представители командования, правительства края и города. Сергей Дмитриенко поздравил выпускников с успешным завершением учебы и пожелал ребятам найти свой путь в жизни.

Завершилась церемония вручения аттестатов торжественным маршем нахимовцев, отмечает пресс-служба мэрии.