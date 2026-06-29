Такого не было с 1870 года: Венгрия изнывает от рекордной жары под 40 градусов

Результат перекрыл показатель почти вековой давности. Ранее самой высокой температурой для этой даты считались 39,9 градуса, зарегистрированные в 1935 году в населённом пункте Сереп на востоке страны.
Правительство отреагировало на погодную аномалию официальным сообщением. В нём говорится, что осадки на территории государства отсутствуют, а пиковые значения зафиксированы на отметке 40° C.
Власти предупреждают, что это не предел. Премьер-министр Петер Мадьяр допустил повышение температуры до 42 градусов в начале следующей недели. Если это произойдёт, падёт абсолютный максимум, составляющий 41,9 градуса (зафиксирован в Кишкунхаласе 20 июля 2007 года).
На фоне превышения среднесуточной нормы в 29 градусов объявлен третий (высший) уровень метеотревоги. Госведомствам рекомендовано перевести персонал на дистанционный формат в понедельник и вторник. Тем, кто останется на местах, обязаны предоставить кондиционирование и питьевую воду.
Помощь оказывают и на улицах. Военные, муниципалитеты и волонтёры раздают бутылки с водой на вокзалах и в общественных пространствах. По распоряжению премьера в выходные для посетителей оставили открытыми прохладные залы городских ратуш.
Массовые и спортивные мероприятия пришлось сократить или перенести. Нагрузка на скорую помощь возросла: число вызовов увеличилось на 8%. Нескольких человек госпитализировали с гипертермией, однако о серьёзных инцидентах не сообщается.
Напомним, в июне Европа столкнулась с самой сильной волной жары за всю историю метеонаблюдений, вызванной эффектом «теплового купола», который запер горячий воздух из Северной Африки и привёл к аномальным температурам, на 5−12 °C превысившим климатическую норму на большей части континента. Во Франции был зафиксирован новый национальный рекорд в 44,3 °C, в Испании, Германии и ряде других стран столбики термометров также поднялись выше 40 , принеся с собой невиданные ранее для июня значения. Аномальная жара привела к многочисленным жертвам — по данным ВОЗ, с ней было связано более 1300 случаев избыточной смертности — и вызвала масштабные сбои в работе инфраструктуры, включая закрытие тысяч школ, ограничения движения поездов, перебои с энергоснабжением и введение красных уровней погодной опасности в десятках стран.
Климатологи подчёркивают, что подобные экстремальные явления становятся новой реальностью для самого быстротеплеющего континента, а их возникновение практически невозможно без влияния антропогенного изменения климата.
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