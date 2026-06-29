Такого не было с 1870 года: Венгрия изнывает от рекордной жары под 40 градусов

Напомним, в июне Европа столкнулась с самой сильной волной жары за всю историю метеонаблюдений, вызванной эффектом «теплового купола», который запер горячий воздух из Северной Африки и привёл к аномальным температурам, на 5−12 °C превысившим климатическую норму на большей части континента. Во Франции был зафиксирован новый национальный рекорд в 44,3 °C, в Испании, Германии и ряде других стран столбики термометров также поднялись выше 40 , принеся с собой невиданные ранее для июня значения. Аномальная жара привела к многочисленным жертвам — по данным ВОЗ, с ней было связано более 1300 случаев избыточной смертности — и вызвала масштабные сбои в работе инфраструктуры, включая закрытие тысяч школ, ограничения движения поездов, перебои с энергоснабжением и введение красных уровней погодной опасности в десятках стран.