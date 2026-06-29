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Четырех пингвинов Гумбольдта отправили в Оренбург из Приморья

Морские птицы прошли иммунизацию и ветеринарный контроль.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке специалисты проконтролировали отправку четырех пингвинов Гумбольдта. Они покинули Приморский край и отправились жить в океанариум Оренбурга. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Ранее морские птицы находились на содержании в Приморском океанариуме. В дальний путь отправились два самца в возрасте одного и двух лет, а также две самки, которым исполнилось два года и три с половиной года. Перед вылетом, который состоялся 26 июня, пингвины прошли иммунизацию, санитарную обработку и клинический осмотр у ветеринарного врача. Специалисты выдали заключения о том, что птицы абсолютно здоровы.

«Специалистами проконтролировано соблюдение всех необходимых ветеринарных норм и требований при перевозке пингвинов», — рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Всех птиц отправили в сопровождении электронных ветеринарных документов и по заранее согласованному маршруту. Теперь пингвинам Гумбольдта предстоит освоиться на новом месте в Оренбурге.