Четырех пингвинов Гумбольдта отправили в Оренбург из Приморья

Ранее морские птицы находились на содержании в Приморском океанариуме. В дальний путь отправились два самца в возрасте одного и двух лет, а также две самки, которым исполнилось два года и три с половиной года. Перед вылетом, который состоялся 26 июня, пингвины прошли иммунизацию, санитарную обработку и клинический осмотр у ветеринарного врача. Специалисты выдали заключения о том, что птицы абсолютно здоровы.