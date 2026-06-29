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Глава Тувы Владислав Ховалыг баллотируется на второй срок

20 сентября в Туве будут выбирать главу республики.

Источник: Комсомольская правда

Действующий глава Тувы Владислав Ховалыг баллотируется на второй срок, на минувшей неделе он подал документы в региональный избирком. Там сообщили, что он стал первым кандидатом, который официально заявил о своем намерении.

Председатель избирательной комиссии Республики Тыва Адыгжы Донгак уточнил, что действующий губернатор региона был поддержан от партии «Единая Россия». Конференции по выдвижению своих кандидатов провели также региональные отделения партий ЛДПР и КПРФ, но документы от их представителей в комиссию еще не поступали. Для партийных выдвиженцев срок подачи документов — до 8 июля.

Дата выборов согласована депутатами Верховного Хурала республики — 20 сентября, в единый день голосования.

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