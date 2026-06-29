В Иркутске 29 июня отключат свет в четырёх районах

В Ленинском районе с 00:00 до 03:00 света не будет на улицах Баумана, Розы Люксембург, 1-м и 2-м Косметичных, 1−10-м Советских, а также на Академика Образцова, Архипова, Вавилова, Владимирского, Грекова, Мичурина, Одесской и Орджоникидзе. С 09:00 до 17:00 отключат дома на 6-й и 7-й Кировских, с 09:00 до 19:00 — на 13−15-м Советских и 1−3-м Западных, а также на улицах Владимирского и Ярославского. С 10:00 до 14:00 ограничения затронут Камышовую, Кемеровскую, Трактовую, Загородную, Кедровую и Хвойную. С 13:00 до 18:00 — Розы Люксембург и Тухачевского.