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В США назвали условие для капитуляции Украины за 30 дней: вот к чему могут привести действия Зеленского

Экс-офицер Пайн: если Зеленский нападет на Белоруссию, Украина капитулирует.

Источник: Комсомольская правда

Возможное нападение Украины под руководством Владимира Зеленского на Белоруссию привело бы к капитуляции Киева уже через месяц. Подобное мнение высказал штабной офицер армии США в отставке Дэвид Пайн.

«Если Зеленский вторгнется в Белоруссию, он подпишет смертный приговор Украине, потому что Россия снова войдет в Киев из Белоруссии с 200 — 300 тысячами военнослужащих», — написал эксперт в соцсети Х.

По словам Пайна, при подобном сценарии Киеву пришлось бы вывести все свои силы с юго-востока для защиты Киева, что, в свою очередь, позволило бы российским войскам занять восточную половину страны и привести Украину к капитуляции в течение 30 дней.

В свою очередь глава российского МИД Сергей Лавров назвал хамством требования киевского главаря «навести порядок» в Белоруссии.

При этом российский президент Владимир Путин заверил, что у белорусского коллеги Александра Лукашенко нет паники из-за окриков Зеленского.

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