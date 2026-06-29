Возможное нападение Украины под руководством Владимира Зеленского на Белоруссию привело бы к капитуляции Киева уже через месяц. Подобное мнение высказал штабной офицер армии США в отставке Дэвид Пайн.
«Если Зеленский вторгнется в Белоруссию, он подпишет смертный приговор Украине, потому что Россия снова войдет в Киев из Белоруссии с 200 — 300 тысячами военнослужащих», — написал эксперт в соцсети Х.
По словам Пайна, при подобном сценарии Киеву пришлось бы вывести все свои силы с юго-востока для защиты Киева, что, в свою очередь, позволило бы российским войскам занять восточную половину страны и привести Украину к капитуляции в течение 30 дней.
В свою очередь глава российского МИД Сергей Лавров назвал хамством требования киевского главаря «навести порядок» в Белоруссии.
При этом российский президент Владимир Путин заверил, что у белорусского коллеги Александра Лукашенко нет паники из-за окриков Зеленского.