Воробьев признался, что скрывает от супруги каскадерские трюки из-за переживаний

Российский артист Алексей Воробьев признался, что часто скрывает от своей жены Аиды Гарифуллиной опасные трюки на съемках.
— Перед сложным трюком я позвонил жене, чтобы похвастаться, показать, с какой высоты я буду падать. Но она не оценила, — рассказал актер в программе «Ты не поверишь!».
Когда настал следующий каскадерский день и Воробьеву предстояло участвовать в сцене с дракой, то он просто решил не говорить об этом супруге.
При этом артист до сих пор восстанавливается после инсульта и ДТП — у него нарушена чувствительность в левой руке, и он может не заметить травму.
— Однажды я проходил несколько дней с иголкой в ноге. Просто она в ковре была, — подытожил Воробьев.
До этого артист в разговоре с журналистами рассказал, как влюбился в оперную певицу Аиду Гарифуллину. По словам исполнителя, до встречи с ней в любовь он «давно не верил».
О том, что Воробьев больше не свободен, общественность узнала только летом 2025 года: он начал появляться с Гарифуллиной на светских мероприятиях. «Вечерняя Москва» рассказала историю их любви.