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Воробьев признался, что скрывает от супруги каскадерские трюки из-за переживаний

Российский артист Алексей Воробьев признался, что часто скрывает от своей жены Аиды Гарифуллиной опасные трюки на съемках.

Российский артист Алексей Воробьев признался, что часто скрывает от своей жены Аиды Гарифуллиной опасные трюки на съемках.

— Перед сложным трюком я позвонил жене, чтобы похвастаться, показать, с какой высоты я буду падать. Но она не оценила, — рассказал актер в программе «Ты не поверишь!».

Когда настал следующий каскадерский день и Воробьеву предстояло участвовать в сцене с дракой, то он просто решил не говорить об этом супруге.

При этом артист до сих пор восстанавливается после инсульта и ДТП — у него нарушена чувствительность в левой руке, и он может не заметить травму.

— Однажды я проходил несколько дней с иголкой в ноге. Просто она в ковре была, — подытожил Воробьев.

До этого артист в разговоре с журналистами рассказал, как влюбился в оперную певицу Аиду Гарифуллину. По словам исполнителя, до встречи с ней в любовь он «давно не верил».

О том, что Воробьев больше не свободен, общественность узнала только летом 2025 года: он начал появляться с Гарифуллиной на светских мероприятиях. «Вечерняя Москва» рассказала историю их любви.