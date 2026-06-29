Восемь игроков покинули хабаровский клуб «Амурские Тигрицы»

Так, из хабаровской женской волейбольной команды уже ушли семеро игроков — диагональная Регла Гонсалес, доигровщик Янилейдис Санчес, центральная блокирующая Ксения Евстегнеева, центральная блокирующая Варвара Нарзяева, либеро Александра Видинеева, доигровщик Анастасия Акимова и связующая Анастасия Гергерт. Кроме того, покинула «Тигриц» тренер по общефизической подготовке Алла Юхнова. В то же время остались в хабаровской команде доигровщик Валентина Бачинина, центральная блокирующая Василиса Володина, связующая Ирина Лобанова, доигровщик Анна Крутихина, диагональная Вероника Стасилевич, центральная блокирующая Белла Гацалова и либеро Дарья Железко. Кроме того, состав «Тигриц» пополнили шесть новых игроков — Ксения Андреева, Виктория Гуляева, Алина Ахметова, Екатерина Краснова, Карина Ахмедова и Полина Сарапова.