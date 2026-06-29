Хабаровские врачи спасли ногу мужчине, пострадавшему в результате столкновения электросамоката с автомобилем

Травматологи-ортопеды Краевой клинической больницы имени Владимирцева помогли мужчине, пострадавшему в результате столкновения электросамоката с автомобилем. Мужчина поступил в больницу с множественными переломами правой ноги — бедра и голени. «Врачи выполнили операцию по методу блокируемого интрамедуллярного остеосинтеза: в костномозговой канал ввели металлический стержень и зафиксировали его винтами. Такой способ позволяет надежно сопоставить костные отломки и создать условия для правильного сращения. Операция прошла без осложнений», — рассказали в краевом Минздраве. Операция прошла без осложнений, через 2 недели пациента выписали домой под наблюдение врачей. С наступлением теплого сезона медики отмечают рост травматизма, связанного с использованием электросамокатов. В травмпункт больницы ежедневно обращаются 1−2 человека с травмами, полученными при падениях или столкновениях на этом виде транспорта.