В новосибирском аэропорту Толмачёво задержали рейсы в Сочи и Москву

Задержки коснулись и прибывающих бортов. Лайнер из Иркутска S7 5228 приземлится не в 8:10, а в 15:04, а S7 5230 из того же города сдвинулся с 14:40 на 15:30. Рейс из Нерюнгри S7 5246 задержится на пять минут — вместо 10:00 его ждут в 10:05. Из Благовещенска S7 5210 прибудет в 11:15 вместо 10:55. Обратный рейс из Москвы DP 6525 также придёт позже — в 8:55 вместо 7:35.