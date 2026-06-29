Новосибирец продает выпущенную к 100-летию Ленина монету за 500 тысяч

Житель Новосибирска выставил на продажу памятную монету достоинством один рубль, выпущенную в 1970 году к 100-летию со дня рождения Владимира Ленина. Стоимость лота составляет 500 тысяч рублей. Информацию разместили на популярном сайте.
Монета изготовлена из мельхиора, сплава меди и никеля. Ее диаметр достигает 31 миллиметра, а вес составляет 12,8 грамма. На аверсе вдоль канта расположена надпись «СТО ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА».
В центре лицевой стороны изображен герб СССР с пятнадцатью витками ленты. Слева от него находятся буквы «СС», справа — «СР». Ниже указан номинал: слово «ОДИН», а под ним — «РУБЛЬ». У нижнего края монеты также размещена пятиконечная звезда.