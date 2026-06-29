Новосибирец продает выпущенную к 100-летию Ленина монету за 500 тысяч

Монета изготовлена из мельхиора, сплава меди и никеля. Ее диаметр достигает 31 миллиметра, а вес составляет 12,8 грамма. На аверсе вдоль канта расположена надпись «СТО ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА».