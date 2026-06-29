Юная шахматистка из Владивостока стала призером первенства России

«На протяжении всего турнира спортсменке предстояло сыграть напряженные партии с сильнейшими соперницами, многие из которых уже хорошо знакомы ей по всероссийским и международным соревнованиям. Несмотря на насыщенный график — по две партии ежедневно без выходных, некоторые из которых продолжались более трех часов, — Яна уверенно прошла турнирную дистанцию и поднялась на пьедестал почета», — рассказала тренер муниципальной спортивной школы «Старт» Виктория Чхань.