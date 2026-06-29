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Юная шахматистка из Владивостока стала призером первенства России

Воспитанница муниципальной спортивной школы «Старт» Яна Ноговицына завоевала бронзовую медаль III Первенства России среди школьников по шахматам.

Источник: НИА Владивосток

Воспитанница муниципальной спортивной школы «Старт» Яна Ноговицына завоевала бронзовую медаль III Первенства России среди школьников по шахматам.

В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из разных регионов страны. Яна выступала в возрастной группе девочек 2015−2016 годов рождения, где за награды боролись 52 участницы, отмечает пресс-служба мэрии.

«На протяжении всего турнира спортсменке предстояло сыграть напряженные партии с сильнейшими соперницами, многие из которых уже хорошо знакомы ей по всероссийским и международным соревнованиям. Несмотря на насыщенный график — по две партии ежедневно без выходных, некоторые из которых продолжались более трех часов, — Яна уверенно прошла турнирную дистанцию и поднялась на пьедестал почета», — рассказала тренер муниципальной спортивной школы «Старт» Виктория Чхань.

Впереди у Яны участие во Всероссийском шахматном фестивале в Преображении, а затем — первенство Дальневосточного федерального округа, где начнется новый отборочный цикл.