Юная шахматистка из Владивостока стала призером первенства России

Воспитанница муниципальной спортивной школы «Старт» Яна Ноговицына завоевала бронзовую медаль III Первенства России среди школьников по шахматам.
В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из разных регионов страны. Яна выступала в возрастной группе девочек 2015−2016 годов рождения, где за награды боролись 52 участницы, отмечает пресс-служба мэрии.
«На протяжении всего турнира спортсменке предстояло сыграть напряженные партии с сильнейшими соперницами, многие из которых уже хорошо знакомы ей по всероссийским и международным соревнованиям. Несмотря на насыщенный график — по две партии ежедневно без выходных, некоторые из которых продолжались более трех часов, — Яна уверенно прошла турнирную дистанцию и поднялась на пьедестал почета», — рассказала тренер муниципальной спортивной школы «Старт» Виктория Чхань.
Впереди у Яны участие во Всероссийском шахматном фестивале в Преображении, а затем — первенство Дальневосточного федерального округа, где начнется новый отборочный цикл.