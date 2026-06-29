На севере Красноярского края в Хатанге начали красить многоэтажки

На севере Красноярского края, в селе Хатанга, началось благоустройство — там приступили к цветовому оформлению фасадов многоквартирных домов. Новый облик приобретут три многоэтажки.
Как рассказали в администрации села, в рамках реализации муниципального контракта по благоустройству территории, зданиям придадут эстетичный вид, освежат общий облик — это положительно скажется на визуальной среде всего села.
Местным жителям советуют быть осторожными рядом с теми местами, где проводятся строительные работы.
Лето на Таймыре короткое, поэтому у подрядчика ограниченное количество времени, чтобы полностью исполнить условия муниципального контракта.