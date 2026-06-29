Глюкоза рассказала, что супруг ревнует ее «ко всему» из-за недостатка внимания

Певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова — прим. «ВМ») поделилась подробностями отношений с мужем Александром Чистяковым.
В этом году пара отметит 20-летие брака. За эти годы они успели пережить многое, однако ревность мужа все еще остается одной из постоянных тем в их отношениях.
По словам исполнительницы, супруг до сих пор ревнует ее «ко всему», особенно к вниманию, и хочет, чтобы они чаще проводили время вместе.
— Последние два года я была погружена в свою карьеру, музыку, новое ощущение и поиск себя — и очень мало уделяла времени семье. Нужно побольше, — поделилась артистка в подкасте «Правило 34».
Супруги воспитывают двух дочерей — 19-летнюю Лидию, которая занимается музыкальной карьерой, и 14-летнюю Веру. Глюкоза рассказала, что старшая дочь уже постепенно начинает самостоятельную жизнь.
До этого поклонники певицы обратили внимание на резкое изменение образа артистки. Нарколог Василий Шуров считает, что никакие душевные переживания не могут влиять на человека подобным образом.