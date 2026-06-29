Акула длиной 2,5 метра замечена у причала в Находке

Крупная акула была замечена у причала БАМР в Находке. По предварительным данным, её длина составляет около 2,5 метров. Хищница спокойно плавала вблизи берега, вызвав тревогу у очевидцев, которые успели заснять выступающий над водой плавник. Местные жители отмечают, что ранее акулы в этом районе не появлялись.
Напомним, что видео с акулами с наступлением лета появляются в сети практически каждый день. Некоторые из них попадаются на крючок. Какие-то пугают угрожающим видом издалека. Например, в районе Тихой недавно показался плавник, а в районе мыса Тобизина хищница резво выпрыгивала из воды — обычно так ведут себя опасные и непредсказуемые акулы-мако. Совсем недавно в сети появилось видео, где акула откусила часть улова рыбаков и продолжила кружить вокруг лодки.
Кроме того, на минувших выходных на пляже в Триозёрье акула даже появлялась вблизи купающихся людей.
Ранее учёные ТИНРО сообщили корр. ИА PrimaMedia, что вероятность встретить акул во Владивостокском городском округе наиболее высока в Уссурийском заливе и у островов южнее Русского. С наступлением жары они начнут заходить севернее.
Отметим, что случаи нападения акул на человека в Приморье фиксировались нечасто. Несколько таких произошло в 2011 году. 17 августа в бухте Теляковского на юге края жертвой хищницы стал 25-летний житель Владивостока Денис Удовенко. Акула буквально по локоть отгрызла молодому человеку обе руки и покусала ноги. Столь серьёзные столкновения с акулой с тех пор не повторялись.