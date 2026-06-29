Акула длиной 2,5 метра замечена у причала в Находке

Напомним, что видео с акулами с наступлением лета появляются в сети практически каждый день. Некоторые из них попадаются на крючок. Какие-то пугают угрожающим видом издалека. Например, в районе Тихой недавно показался плавник, а в районе мыса Тобизина хищница резво выпрыгивала из воды — обычно так ведут себя опасные и непредсказуемые акулы-мако. Совсем недавно в сети появилось видео, где акула откусила часть улова рыбаков и продолжила кружить вокруг лодки.